Samsun'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu
Samsun'da polis, 37 litre sahte alkollü içki ve bin makaron sigara ele geçirip 3 kişiyi yakaladı.
Samsun'da polis ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada 37 litre el yapımı sahte alkollü içki ile bin adet makaron sigara ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde yapılan kontrollerde, 37 litre el yapımı sahte alkollü içki ve bin adet makaron sigara ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalanırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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