Samsun\'da Kaçak Kazı Operasyonu

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Samsun'da 4 kişi kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak olarak kazı yapan A.A (43), M.B. (35), R.G. (59) ve M.T.'yi (39) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 4 kişi ile birlikte kazı işinde kullandıkları malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - SAMSUN