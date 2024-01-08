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Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin Adet Makaron Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin Adet Makaron Sigara Ele Geçirildi

Samsun'un Yakakent İlçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, şüpheli bir araçta 50 karton içerisinde 10 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı ve hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Samsun\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin Adet Makaron Sigara Ele Geçirildi
08.01.2024 - 16:05,
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Samsun'da polis ekiplerince şüpheli bir araç üzerinde yapılan aramada kaçak sigara ele geçirildi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği görevlileri, uygulama noktasındaki kontrolden başka bir sokağa yönelerek kaçma girişiminde bulunan 52 plakalı şüpheli aracı kısa sürede yakaladı. Aracın arka koltuğuna istiflenmiş şekilde 50 karton içerisinde 10 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.S.(35) ile ilgili de 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Yakakent, Samsun, Suç, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin Adet Makaron Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika


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