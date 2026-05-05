Samsun\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde bir iş yerine ait depoda yapılan aramada 43 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara ile 25 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, tütün mamulleri satışı yapan bir iş yerine ait depoda arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 43 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara ile 25 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN