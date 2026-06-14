Samsun\'da Kaçak Silah Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda 2 adet ruhsatsız uzun namlulu silah (mauzer), 11 adet yivsiz tüfek, 20 adet uzun namlulu silah fişeği ve 39 adet kovan ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN
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