Samsun'da Kadın Dolandırıldı - Son Dakika
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Samsun'da Kadın Dolandırıldı

Dursiye Giritli, evini sattırıp adına şirket açtığını iddia ederek dolandırıcıları şikayet etti.

04.10.2024 17:25
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Samsun'da 2 çocuk annesi kadına önce evini sattırdılar, ardından da üzerine şirket açıp dolandırdılar

SAMSUN - Samsun'da 2 çocuk annesi kadın önce kendisine ev aldırılıp sattırıldığını, ardından da adına şirket açarak dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç kadın, adına açılan şirketten dolayı 1 milyon 463 bin 689 lira vergi borcu gelince dolandırıldığını anladığını söyledi.

Samsun'da 2 çocuk annesi Dursiye Giritli (37), tanıdığı kişilerin önce "Ucuz ev var sana alalım" diye verdiği 850 bin liraya Tekirdağ'dan kendisine ev aldıklarını, daha sonra da "1 milyon 200 bin liraya alıcısı var. Para kazanacaksın" diyerek evini sattırdıklarını ve sadece kendisine 100 bin lira para verip diğer paraların taksitle ödeneceğini söyleyip kandırıldığını ifade etti.

Dursiye Giritli, "Aynı kişiler, 'Seni mağdur ettik. Bize ortak ol. Her ay sana kar veririz' diyerek adıma yapı malzemeleri ve kimya üzerine şirket açmışlar. Ancak geçen zaman içinde para da göndermediler. Dolandırıldığımı Kocaeli Defterdarlığı'ndan 1 milyon 463 bin 689 lira vergi borcu gelince anladım. Üstelik adıma da 9 afet GSM operatörlerinden şirket hattı telefon numarası almışlar. Beni dolandıran T.İ., A.M., A.Ö. ve adının Aslan diye bildiğim şahıstan şikayetçi oldum. Beni dolandıranların yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum. Çok mağdur oldum. Başka insanlar da dolandırıcılara kanmasın" dedi.

Samsun Adliyesi'ne giderek Tekirdağ ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzerine suç duyurusunda bulunan Dursiye Giritli, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kadın Dolandırıldı - Son Dakika

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