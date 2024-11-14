Samsun'da Kadın İple Asılı Bulundu

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Samsun'da evlerinde iple asılı halde bulunan 33 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Burçin Benek (33), eşi tarafından evlerinde iple asılı halde bulundu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eşi tarafından asılı bulunduğu yerden indirilen kadın, ambulanslarla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN