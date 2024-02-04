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Samsun'da Kadının Valizi ve Çantasını Gasp Eden 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Kadının Valizi ve Çantasını Gasp Eden 2 Kişi Tutuklandı

Samsun\'da Kadının Valizi ve Çantasını Gasp Eden 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadının valizini ve çantasını gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. K.U. ve S.D. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.02.2024 17:02
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Samsun'da bir kadının valizini ve çantasını gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde Yabancılar Pazarı yanında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. adlı kadının valizi ve çantasını alan kimliği belirsiz 2 kişi olay yerinden kaçtılar. İ.K. adlı kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Olay yerine polis sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp olayıyla ilgili K.U. ve S.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen K.U. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kadının Valizi ve Çantasını Gasp Eden 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Kadının Valizi ve Çantasını Gasp Eden 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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