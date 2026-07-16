Samsun\'da Kafede Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kafede çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saat 23.50'de Denizevleri Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde küfürlü konuşma nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kafe işletmecisi M.K. (42) ile Ö.G. (35) karşılıklı olarak bıçak kullanırken, tarafları ayırmaya çalışan E.G. (50) elinden yaralandı. Kavgada M.K. karnından, Ö.G. sağ arka baldırından, E.G. ise elinin üzerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN