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Samsun'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun\'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
25.12.2023 - 16:26,
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Samsun'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde Nizamı Cedit Sokak ile Kanuni Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ER 051 plakalı kamyonet ile 55 AHE 537 plakalı motosiklet iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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