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Samsun'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde Nizamı Cedit Sokak ile Kanuni Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ER 051 plakalı kamyonet ile 55 AHE 537 plakalı motosiklet iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
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