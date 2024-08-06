Samsun\'da Kardeşlerini Tehdit Eden Kişi Tutuklandı

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Samsun'da 'kardeşlerini tehdit ettiği' iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki anlaşmazlık yüzünden kardeşlerini tehdit ettiği iddia edilen D.A.B.(60), şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen D.A.B., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN