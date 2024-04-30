Samsun'da Karısını Tabancayla Öldüren Koca Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Karısını Tabancayla Öldüren Koca Tutuklandı

Samsun\'da Karısını Tabancayla Öldüren Koca Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir adam, evlerinin banyosunda 4 yıllık karısını tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan koca, polise mesaj atarak çocuğunu alıp kaçtığını bildirdi. Polis, olay yerine geldiğinde kadının cansız bedenini buldu. Şüpheli, polise teslim oldu ve mahkemece tutuklandı.

30.04.2024 15:53
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Samsun'da evlerinin banyosunda 4 yıllık karısını tabancayla öldüren koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yıllık evli oldukları öğrenilen ve bu evlikten de 1 çocukları bulunan Ertuğrul Temiz (39), eşi Gülcan Güneş'i (39) evlerinin banyosunda tabancayla kafasından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Ertuğrul Temiz kardeşine cep telefonundan, "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" mesajı attı. Olay polise haber verildi. Eve giden polis kendi imkanları ile kapıyı açıp içeri girdiğinde Gülcan Güneş'i banyoda tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü buldu. Ertuğrul Temiz aynı mahallede polise teslim oldu. Gülcan Güneş'in cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan Temiz, geniş güvenlik önlemleri altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ertuğrul Temiz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Karısını Tabancayla Öldüren Koca Tutuklandı - Son Dakika

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