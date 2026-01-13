Samsun\'da karla mücadele: 379 yol açıldı, 14 yolun açılması için çalışma sürüyor

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Samsun'da 379 mahalle yolu tekrar ulaşıma açılırken, 14 yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yoğun kar yağışının etkili olduğu Samsun'un üst kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 17 ilçede ulaşıma kapanan toplam 379 yol, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. 332 araç ve 600 personelle geceden beri çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 4 ilçede kapalı durumda olan 14 yolu açmak için mesai harcıyor.

Karla mücadele kapsamında gece saatlerinden bu yana İlkadım'da 24, Atakum'da 25, Canik'te 23, Tekkeköy'de 20, Havza'da 30, Ladik'te 17, Vezirköprü'de 13, Kavak'ta 45, Asarcık'ta 28, Bafra'da 20, 19 Mayıs'ta 14, Alaçam'da 28, Yakakent'te 8, Çarşamba'da 24, Salıpazarı'nda 17, Ayvacık'ta 30, Terme'de 13 olmak üzere toplam 379 mahalleye müdahale edilerek yollar ulaşıma açıldı.

Salıpazarı'nda 2, Alaçam'da 6, Yakakent'te 2 ve Kavak'ta 4 olmak üzere toplam 14 yolun açılması için çaba sarf ediliyor. Yetkililer, kısa süre içerisinde tüm yolların açılacağını ve Samsun'da kar nedeniyle ulaşıma kapalı yol kalmayacağını belirtti. - SAMSUN