Samsun\'da Kaza: 4 Kişi Emniyet Kemeriyle Kurtuldu

Samsun'da yoldan çıkarak bariyere çarpıp hurdaya dönen araçta bulunan 3'ü kadın 4 kişi emniyet kemerleri takılı olduğu için kazayı yara almadan anlattı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan tatil için Samsun'un İlkadım ilçesine giden Arslan Arık idaresinde 34 DS 5234 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak demir bariyerlere çarpıp bariyerlerin üzerinde ters döndü. Kazada, araç sürücüsü ile yanında bulunan 3 kadın, emniyet kemerleri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN