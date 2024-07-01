Samsun'da kaza geçiren eski muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da kaza geçiren eski muhtar hayatını kaybetti

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Örencik Mahallesi eski muhtarı Muammer Altınsuyu, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

01.07.2024 14:01
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Samsun'da kazada yaralanan eski muhtar tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Örencik Mahallesi eski muhtarı Muammer Altınsuyu (70), geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Altınsuyu ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altında bulunan Altınsuyu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da kaza geçiren eski muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika

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