Samsun'da kaza geçiren eski muhtar hayatını kaybetti

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Samsun'da kazada yaralanan eski muhtar tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Örencik Mahallesi eski muhtarı Muammer Altınsuyu (70), geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Altınsuyu ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altında bulunan Altınsuyu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN