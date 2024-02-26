Samsun'da Kazada Kaybettiği Torununun Bedenini Kucağında Taşıyan Dede: 'Çok Üzgünüm' - Son Dakika
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Samsun'da Kazada Kaybettiği Torununun Bedenini Kucağında Taşıyan Dede: 'Çok Üzgünüm'

Samsun\'da Kazada Kaybettiği Torununun Bedenini Kucağında Taşıyan Dede: \'Çok Üzgünüm\'

Kocaeli'den Samsun'a gelen Adıgüzel ailesi, nişan merasimi için yola çıktıkları sırada meydana gelen kazada 3 aylık bebekleri Umay'ı kaybettiler. Dede Veli Adıgüzel, torununun cansız bedenini kucağında taşıyarak hastaneye geldi ve büyük bir üzüntü içinde olduğunu ifade etti.

26.02.2024 15:03  Güncelleme: 15:06
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Samsun'da kazada kaybettiği 3 aylık torununun cansız bedenini kucağında yaşayan dede, "Çok üzgünüm" dedi.

Kocaeli'de yaşayan Adıgüzel ailesi 6 gün sonra yapılacak olan nişan merasimi öncesi erkek tarafına ziyaret için Samsun'a gitmek için yola çıktı. Hakan Adıgüzel idaresindeki 34 EJ 5218 plakalı hafif ticari araç, önceki gün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Hakan Adıgüzel, eşi Ezgi Esra Adıgüzel, 3 aylık bebekleri Umay Adıgüzel, nişanlanacak olan hemşire Gül Adıgüzel ile Azra Adıgüzel ve Aslıhan Adıgüzel yaralandı. Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan 3 aylık Umay Adıgüzel adlı kız bebek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Kocaeli'den Samsun'a gelen dede Veli Adıgüzel (59), OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat eden torununun cansız bedenini kucağında taşıdı. Hayatının en acı yükünü taşıyan dede Adıgüzel, "6 gün sonra hemşire olan kızım Gül'ün Kocaeli'de nişan törenini yapacaktık. Damat tarafı bizi ziyaret etmişti. Biz de onları ziyarete gidiyorduk. Ben ayrı araçtaydım. Kaza yaptılar. Oğlum, gelinim ve kızlarım hastanede tedavi altında. Torunum kurtarılamadı. Çok üzgünüm" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kazada Kaybettiği Torununun Bedenini Kucağında Taşıyan Dede: 'Çok Üzgünüm' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Kazada Kaybettiği Torununun Bedenini Kucağında Taşıyan Dede: 'Çok Üzgünüm' - Son Dakika
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