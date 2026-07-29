Samsun’da kereste imalathanesinde korkutan yangın

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Toybelen Sanayi Sitesi'nde yer alan bir kereste imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde alevler geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, sanayi sitesindeki kereste dükkanından dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldı. Soğutma işlemlerinin ardından iş yerinde maddi zararın oluştuğu belirlendi.