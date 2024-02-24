Samsun'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Samsun\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan bir kişi evinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

24.02.2024 19:04  Güncelleme: 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba JASAT ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde, hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan S.U. saklandığı evinde yakalandı. Gözaktına alınarak Çarşamba Adliyesine sevk edilen S.U. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, Güvenlik, Cezaevi, Yakalama, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:31:02. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement