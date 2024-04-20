Samsun'da hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarparak dorsesinin altına girdiği kazada sürücü ile eşi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun- Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yıldız (29) idaresindeki 55 AJU 974 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen S.A.'nın kullandığı 31 ACD 36 plakalı tıra arkadan çarparak dorsesinin altına girdi. Vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci kazada araçta sıkışan Mustafa Yıldız ve eşi Özgül Yıldız (31) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Tıra Çarpan Araçta 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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