Samsun\'da Kızılırmak Nehri\'ne atlayan kadının cansız bedeni bulundu

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Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlayan kadının cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Kızılırmak Nehri'ne bir kadının atladığı ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir İtfaiye ve sağlık ekipleri suda akıntıya kapılan kadını çıkartmak için seferber oldular. Olay yerine gelen ekipler kadının suyun üstünde ilerlediğini gördüler. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekibinden Cüneyt Gergin, kendisine bağlanan halatla birlikte suya girerek suyun üzerinde ilerleyen kadını sudan çıkarttı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sudan cansız bedeni çıkartılan kadının kimlik belirleme işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN