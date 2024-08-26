Samsun'da Kokain Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu kokainle yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 60 gram kokain ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili V.A. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen V.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN