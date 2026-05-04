Samsun\'da korkutan ev yangını

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Habipfakı Mahallesi'nde bugün öğlen saatlerinde Hasan Ateş'e ait evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir yaralanma olmadığı, evde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Yangının evin yanında yakılan ateşin rüzgarın etkisiyle eve sıçraması ile çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN