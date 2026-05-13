Samsun\'da Korsan Taksilere Ceza

Samsun'da mobil uygulama üzerinden müşteri aldığı belirlenen korsan taksilere yönelik denetimde ilginç anlar yaşandı. Polis ekiplerini dakikalarca ikna etmeye çalışan kadın sürücü, "Meydandan döner almaya geldim, uygulamam yok" diyerek dil döktü. Bir başka sürücünün ise "Bir daha olsa yine yaparım" sözleri dikkat çekti. Yakalanan 2 korsan taksiye toplam 200 bin TL ceza kesildi, araçlar 2 ay trafikten men edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde korsan taşımacılığa yönelik denetim gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı önünde uygulama noktası oluşturan ekipler, mobil uygulamalar üzerinden müşteri aldığı belirlenen araçları tek tek durdurup kontrol etti.

Denetimler sırasında yakalanan kadın sürücü, polis ekiplerine uzun süre dil döktü. Telefonunda uygulama olmadığını savunan sürücü, "Yemin ederim uygulamam yok" diyerek kendisini savundu. Ekipler ise yapılan incelemeler sonrası cezai işlemi uyguladı.

Bir diğer sürücünün ise işlemler sırasında söylediği, "Bir daha olsa yine yaparım" sözleri dikkat çekti. Polis ekipleri, korsan taşımacılığın hem yolcu güvenliğini tehlikeye attığını hem de haksız kazanca neden olduğunu belirterek denetimlerin süreceğini ifade etti.

Yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 2 korsan taksi sürücüsüne toplam 200 bin lira idari para cezası kesildi. Araçlar ise 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Emniyet yetkilileri, korsan taşımacılığın önüne geçmek ve vatandaşların güvenli ulaşım hizmeti almasını sağlamak amacıyla kent genelindeki denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - SAMSUN