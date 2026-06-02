Samsun'da Kumar Denetimi: 9 Kişiye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Kumar Denetimi: 9 Kişiye Ceza

Samsun\'da Kumar Denetimi: 9 Kişiye Ceza
02.06.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlkadım'daki denetimlerde 9 kişiye toplam 104 bin lira ceza, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kahvehane ve derneğe yönelik düzenlenen denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye toplam 104 bin 436 lira idari para cezası uygulanırken, 2 işletme sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede gerçekleştirilen denetimde, 6 kişinin iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye toplam 69 bin 624 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynanırken kullanılan masada bulunan 900 liraya el konuldu. İş yeri sahibi S.A. (47), "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Aynı gün bir dernekte gerçekleştirilen denetimde ise 3 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan 3 şahsa toplam 34 bin 812 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatılmasında kullanılan ortasına zar atılan kasnak, zar toplama aparatı ve 2 adet zara el konuldu. İş yeri sorumlusu F.G. (51) de "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İlkadım, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kumar Denetimi: 9 Kişiye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:40:02. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Kumar Denetimi: 9 Kişiye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.