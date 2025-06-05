Samsun'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika
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Samsun'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

05.06.2025 14:29
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Vali Tavlı, bayramda 6 bin 277 personelin sahada olacağını belirtti, suçlarda yüzde 48 azalma sağlandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik ve trafik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, "Bayram süresince 6 bin 277 personelimiz sahada olacak. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48'lik azalma sağlandı. Samsun'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur" dedi.

Samsun'da alınan asayiş ve trafik tedbirlerine ilişkin basın açıklaması yapan Vali Orhan Tavlı, Samsunluların ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Vali Tavlı, özellikle trafik kazalarının önüne geçilmesinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "İl genelinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerine takviye ekipler görevlendirilmiştir. Bayram süresince toplam 6 bin 277 personelimiz trafik düzeni ve güvenliği için görev yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Bayram boyunca Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı 162 personelin de aktif görevde olacağını belirten Tavlı, denetimlerin dron, yapay zeka destekli hız tespit cihazları ve elektronik sistemlerle destekleneceğini kaydetti.

Vali Tavlı, sadece trafik değil, genel güvenlik açısından da geniş önlemler alındığını belirtti. Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını, yorgun araç kullanmamalarını ve emniyet kemeri takmalarını özellikle istirham eden Tavlı, kurban satış alanları, otogarlar, AVM'ler ve yoğun noktalar için de özel tedbirler alındığını vurguladı.

Asayiş ve güvenlik verileri paylaşıldı: Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 48 azalma

Vali Tavlı, açıklamasında 2025 yılı Mayıs ayına ait güvenlik verilerini de kamuoyuyla paylaştı. Tavlı, çeşitli suçlardan aranan 628 şahsın yakalanarak adalete teslim edildiğini, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 48 azalma sağlandığını ve 266 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini bildirdi.

Terörle mücadele kapsamında 10 operasyon gerçekleştirildiğini, 7 kişinin gözaltına alındığını ve 3 kişinin tutuklandığını belirten Tavlı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 102 operasyonda 87 tutuklama yapıldığını ifade etti. Ayrıca, siber suçlarla mücadele çerçevesinde 291 şahıs ve hesapta suç unsuru tespit edildiğini açıkladı.

Tavlı, vatandaşlara dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.

"Kararlılığımız sürecek"

Organize suç örgütleri, terör yapılanmaları ve uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getiren Tavlı, "Hiçbir suçlunun Karadeniz'in incisi bu güzel şehrin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Konuşmasının sonunda güvenlik güçlerine teşekkür eden Tavlı, "Siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğiyle bu bayramı da huzurla geçireceğimize inanıyorum. Tüm Samsunluların bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ve Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika

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