Samsun\'da Lunaparktan 2 Bin 500 Lira Çalındı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir lunaparktan 2 bin 500 lira para çalındı.
Olay, Emirefendi Mahallesi'ndeki lunaparkta gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lunapark işletmecisi sabah geldiğinde lunapark içinde bulunan konteynerin çekmecesinde poşet içerisinde bulunan 2 bin 500 lira bozuk paranın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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