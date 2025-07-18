Samsun'da Mahalle Sakinleri Yolu Kapatılan Arsaya İsyan Etti - Son Dakika
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Samsun'da Mahalle Sakinleri Yolu Kapatılan Arsaya İsyan Etti

Samsun\'da Mahalle Sakinleri Yolu Kapatılan Arsaya İsyan Etti
18.07.2025 01:39  Güncelleme: 01:41
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Samsun İlkadım ilçesinde bir kişi, yeni satın aldığı arsadan geçen yolu tapulu arazi olduğu gerekçesiyle beton istinat duvarı ile kapatınca, mahalle sakinleri bu duruma tepki gösterdi. Yolu yıllar boyunca kullanan sakinler, haklarını savunmak için toplanarak duvarın açılmasını istedi.

Samsun'da bir kişi yeni satın aldığı arsadan geçen yolu tapulu arazisi olduğu için beton istinat duvarı ile kapatınca mahalle sakinleri isyan etti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'de ikamet eden Salim Yaman, evinin yanındaki arsayı da satın aldı. Mahalle yolunun tapulu arazisinden geçtiğini belirten Salim Yaman, müteahhit ile anlaşarak arazisine bina yapmak istedi. Belediye ile görüşen Yaman, yolu beton istinat duvarı ile araç ve yaya trafiğine kapattı. Akşam işten evlerine dönen mahalle sakinleri, yolun duvar ile kapatıldığını görünce karara tepki gösterdi. Ellerinde, yıllar önce eski mülk sahibinden yolu para karşılığında satın aldıklarına dair senet bulunduğunu belirten mahalle sakinleri, yolun açılması için gece geç saate kadar duvarın yanında toplanıp tepki gösterdi. Polisler vatandaşların haklarını hukuki yönden aramalarını ve evlerine gitmelerini istedi.

"Burası yaklaşık 35 senedir mahalle sakinlerinin kullandığı yoldur"

Çatalarmut Mahallesi Muhtarı İdris Güdeloğlu yaptığı açıklamada, "Burası yaklaşık 35 senedir mahalle sakinlerinin kullandığı yoldur. Buranın ilk sahibi olan Mehmet Dolgun abimiz tapusu şahsi kendine ait iken mahalle sakinlerinde belli bir ücret bedel alarak '3 metreye 15 metre yol bırakayım, geçiş hakkın olsun' diye burayı yol bırakmış. Mahalle sakinleri razı olmuşlar. Parasını ödemişler. Buranın bedelini ödemişler. Mehmet bey öldükten sonra varisleri bir başka şahsa satıyor. Satıldıktan sonra alan şahıs ölçümünü yaptırıyor. Burası benim tapulu arazim diyerek bu istinaf duvarı ile kapatıyor. Vatandaşların yolu şu anda kapalı. Vatandaşların da ellerinde imzalı senetleri var. Vatandaşlar bu yolun kapanmasını istemiyor. Bu yol şu anda kapalı. Vatandaşlar mağdur. Buradaki yolun tekrar açılmasını belediyemizden, ilgililerden bu yolun açılmasını ve vatandaşların kullanılmasını rica ediyorum" diye konuştu.

Kapattığı yolun tapulu arazisi olduğunu söyleyen Salim Yaman, "Komşu yerini satışa çıkardı. Tapu komşumuz '370 metrekare yer var planlı projeli bunları satmak istiyoruz' dedi. Yer hacizliydi. 3 tane haciz vardı. Ben 3 hacizi ödedim. 370 metrekare yeri aldım. Vatandaş da buradan geçiyordu. Bu yeri de alınca bizim tapular birleşti. Müteahhit ile görüşüp anlaşma yaptım. Müteahhit 2 dükkan ve 4 dairen olur dedi. Burayı da çevirmemiz gerekiyordu. Binamın etrafını çevirdim ve müteahhit ile anlaşma yaptım. Ben burada halkımı severim 25-30 yıldır kapı komşuyuz. Önce belediyeye gittim. Belediye fen işleri imar bölümü 'burası haklı yönünden senindir istediğin zaman beton dökerek çevirebilirsin' dedi. Bizde beton döküp çevirdik" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar polisin ikazları üzerine dağılarak evlerine gitti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Mahalle Sakinleri Yolu Kapatılan Arsaya İsyan Etti - Son Dakika

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