YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Samsun'da alışveriş merkezindeki bir zincir marketten içki çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da alışveriş merkezindeki bir zincir marketten içki çalan şahıs yakalandı

Samsun\'da alışveriş merkezindeki bir zincir marketten içki çalan şahıs yakalandı

Samsun'da bir alışveriş merkezindeki zincir marketten bir ay içinde 7 kez içki çalan ve büfelere satan şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahsın çaldığı içkileri yemek kartı ile alıp satarak büfe sahiplerini kandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.04.2024 13:41  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da alışveriş merkezindeki bir zincir marketten bir ay içinde 7 kez 194 şişe içki çalıp büfelere satan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan City Mall Alışveriş Merkezi'ndeki (AVM) Migros'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.(40) adlı şahıs, müşteri gibi girdiği markette reyondaki içkileri çalıp her defasında büfelere sattı. İçki reyonundaki ürünler ile kasa sayımı birbirini tutmayınca hırsızlık olayı fark edilerek, olay polise haber verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, A.K.'nin bir ay içinde 7 kez gelerek toplamda 194 şişe içki çaldığını ve içkileri de büfelere sattığını ortaya çıkardı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanan A.K.'nin çaldığı içkileri 'yemek kartı ile alıp satarak paraya çevirdiğini' söyleyerek büfe sahiplerini kandırdığı ortaya çıktı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Güvenlik, Hırsızlık, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da alışveriş merkezindeki bir zincir marketten içki çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı
13:30 Van’da mazbata gerilimi sürüyor Protestolara katılan Erkan Baş’a polisten gazlı müdahale Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale
11:58 Gaziosmanpaşa’da sayım gerginliği AK Parti ve CHP’liler birbirine girdi Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi
11:26 31 Mart’ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi’nden kongre kararı 31 Mart'ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi'nden kongre kararı
11:24 Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış
12:17 İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı İstanbul'da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı
10:58 Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 14:49:04. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da alışveriş merkezindeki bir zincir marketten içki çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement