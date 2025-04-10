Samsun'da Mart'ta 887 Kaza, 1 Ölü 544 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Mart'ta 887 Kaza, 1 Ölü 544 Yaralı

Samsun\'da Mart\'ta 887 Kaza, 1 Ölü 544 Yaralı

Samsun'da Mart 2025'te 887 trafik kazasında 1 kişi öldü, 544 kişi yaralandı. Trafikte ihlaller dikkat çekti.

10.04.2025 13:46
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Samsun'da 2025 yılı Mart ayında polis bölgesinde meydana gelen 887 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 544 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2025 yılının Mart ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Mart ayında Samsun'da 389'u ölümlü-yaralamalı ve 498'ı maddi hasarlı toplamda 899 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 544 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 173 kişi öldü

Türkiye genelinde Şubat ayında 50 bin 235 kaza meydana geldi. Bu kazaların 143'ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 173 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 482 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 472'sini bisiklet, 2'sini at arabası 2 bin 720'sini motorlu bisikleti, 7 bin 791'ini motosiklet, 16 bin 270'ini otomobil, 673'ünü minibüs, 4 bin 561'ini kamyonet, 461'ini kamyon 655'ini çekici, 563'ünü otobüs 153'ünü traktör, 8'ini arazi taşıtı, 55'ini özel amaçlı 22'sini iş makinesi, 24'ünü ambulans, 9'unu tanker 1'ini tren, 5'ini tramvay, 461'ini ise diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Mart'ta 887 Kaza, 1 Ölü 544 Yaralı - Son Dakika

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