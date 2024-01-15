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Samsun'da mefruşat mağazasının çatısında yangın çıktı - Son Dakika
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Samsun'da mefruşat mağazasının çatısında yangın çıktı

Samsun'da bulunan 4 katlı mefruşat mağazasının çatısında yangın çıktı. Yangın, akşam saatlerinde kapalı olan mağazanın çatısında meydana geldi. İş yeri çalışanları yangını fark ederek itfaiye ve polise haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Samsun\'da mefruşat mağazasının çatısında yangın çıktı
15.01.2024 - 22:45,
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Samsun'da mefruşat mağazasının çatısında yangın

SAMSUN - Samsun'da sanayi sitesindeki 4 katlı mefruşat mağazasının çatısında yangın çıktı.

Yangın, Canik ilçesi Yeni Mahalle Barbaros Caddesi'ndeki Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı mefruşat mağazasının çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam olduğu için kapalı olan mefruşat mağazasının çatısındaki yangını sanayide mesai yapan diğer iş yeri çalışanları fark edip itfaiyeye ve polise haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri, kısa sürede müdahale ettiği yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA
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