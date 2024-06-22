Samsun\'da Merdivenlerden Düşen Çocuk Ekipleri Harekete Geçirdi

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SAMSUN (İHA) – Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda merdivenlerden düşen çocuk, ekipleri harekete geçirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda ailesinde yanında bulunan 4 yaşındaki çocuk, merdivenlerden düştü. Kolundan ve vücudundan yaralanan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerine gelen ambulansta yapılan Y.E.Y. (4), daha sonra tedbir amaçlı Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. - SAMSUN