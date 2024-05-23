Samsun'da motokurye otomobil ile çarpıştı, yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da motokurye otomobil ile çarpıştı, yaralandı

Samsun\'da motokurye otomobil ile çarpıştı, yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, motokurye bir otomobile çarptı ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kurye, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

23.05.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile çarpışan motokurye yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Ş. idaresinde 55 ADR 809 plakalı motokurye, Fen Lisesi Kavşağı'nda M.E.B.'nin kullandığı 06 DS 0435 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kurye yola savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmeleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye Z.Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da motokurye otomobil ile çarpıştı, yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
17:48 Ali Koç’tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:35 Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 18:19:35. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da motokurye otomobil ile çarpıştı, yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement