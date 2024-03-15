Samsun'da Motor Yedek Parçası Dolandırıcısı Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Samsun'da Motor Yedek Parçası Dolandırıcısı Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun\'da Motor Yedek Parçası Dolandırıcısı Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'da motor yedek parçası ilanı verip dolandırıcılık yapan bir kişi, mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İnternet üzerinden ilan veren Ferhat Y., Burak S.'nin banka hesabına para göndermesine rağmen yedek parçayı göndermedi. Dolandırıldığını anlayan Burak S., şikayetçi oldu ve Ferhat Y. hakkında dava açıldı. Mahkeme, Ferhat Y.'yi hapis cezasının yanı sıra adli para cezasına da çarptırdı.

15.03.2024 15:14  Güncelleme: 15:27
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Samsun'da motor yedek parçası ilanı verip dolandırıcılık yapan bir kişi yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden Burak S., internetten motor yedek parçası ilanı veren Ferhat Y. ile telefonla irtibata geçip verilen banka hesabına 2 bin lira para gönderdi. Ancak yedek parça kendisine gönderilmeyen Burak S., dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ferhat Y.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, Ferhat Y.'yi 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 3 bin 320 lira adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Motor Yedek Parçası Dolandırıcısı Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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