Samsun'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Samsun\'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı
04.06.2026 17:05
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Samsun'da park halindeki motosikletlere zarar veren 18 yaşındaki şüpheli yakalandı ve adliye sevk edildi.

Samsun'da park halindeki motosikletlere zarar verip birini çalan 18 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan iki motosikletin kontak bölümleri kırılarak yaklaşık 27 bin TL'lik maddi hasar oluşturuldu. Aynı gün içerisinde yine ilçede park halinde bulunan yaklaşık 90 bin TL değerindeki bir motosiklet de çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve saha incelemeleri sonucunda olayların şüphelisinin D.O. (18) olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Çalınan motosiklet ise Atakum ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı - Son Dakika

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