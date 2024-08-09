Samsun\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu üzeri Gümüşyaprak mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazandıra çıkışı Ada mevkisinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kadın yola savruldu. Yaralanan motosiklet sürücüsü Muzaffer Kitap(64) ve arkasındaki eşi Aynur Kitap(63) kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynur Kitap hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Muzaffer Kitap ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN