Samsun'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

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Samsun'da kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu anayola düşen 18 yaşındaki genç, cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri İncesu Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 JE 938 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan Abdullah Kartal (18) ara caddeden anayola çıkmak isterken motosikletiyle birlikte devrildi. Anayola düşen sürücüye o sırada seyir halinde olan Karanfil T. idaresindeki 61 ABB 507 plakalı cip çarptı. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112'ye bildirmesi üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı haber alıp olay yerinde olan Abdullah Kartal'ın yakınları gözyaşı döktü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN