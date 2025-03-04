Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Furkan B. idaresindeki 55 AON 640 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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