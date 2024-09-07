Samsun\'da motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaser S. idaresindeki 55 AOA 532 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve Çeçen Sokak'a dönüş yapan Mehmet G.'nin kullandığı 55 JP 889 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN