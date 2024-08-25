Samsun\'da Motosiklet Sürücülerine Şok Uygulama

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından, ilçe merkezinde 24 ekibin katılımı ile şok uygulama gerçekleştirildi.

Samsun il Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirildi. Kask kullanımı, plakasız motosiklet, ehliyetsiz ve abartı egzozlu motosiklet konularında vatandaşın yoğun şikayetlerini dikkate alarak motosiklet sürücülerine yönelik Vezirköprü ilçe merkezinde gerçekleştirilen kontrollerde motosiklet kullanan vatandaşların kurallara uyumunu sağlamak, çevreye verilen gürültü rahatsızlığını önlemek ve vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi. Yetkililer, motosiklet sürücülerinin başta kask kullanımı olmak üzere kurallara uyum oranının düşük olduğu bu nedenle denetimlerin aynı hassasiyetle devam edeceği belirtti.

Gerçekleştirilen uygulamada denetimlere takılan 294 motosiklet sürücüsünden kurallara uymayan 252 sürücüye cezai işlem uygulandı. - SAMSUN