 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Motosiklet Sürücüsü Otomobil Çarpması Sonucu Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Motosiklet Sürücüsü Otomobil Çarpması Sonucu Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün takla atarak yere düştüğü anlar görülüyor. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da Motosiklet Sürücüsü Otomobil Çarpması Sonucu Yaralandı
17.01.2024 - 11:28,  Güncelleme: 11:29
Abone Ol

Samsun'da motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücünün takla atarak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Aziziye Caddesi ile Övgü Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde motosikleti ile seyir halinde ilerleyen Aytaç K.'ya sokak ile caddenin kesiştiği noktada otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu havada takla atan motosiklet sürücü o sırada park halinde olan başka bir otomobile çarparak yere düştü. Kazada yaralanan Aytaç K., kendisine çarpan sürücü tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Motosiklet, Karadeniz, İlkadım, Samsun, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Motosiklet Sürücüsü Otomobil Çarpması Sonucu Yaralandı - Son Dakika


11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58
Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57
Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
10:30 Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı
10:28 Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice'e transfer olmak için İstanbul'dan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 11:56:33. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Motosiklet Sürücüsü Otomobil Çarpması Sonucu Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement