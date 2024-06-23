Samsun'da motosiklet sürücüsü refüje çarptı, hayatını kaybetti

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Samsun'un Alaçam ilçesinde refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu Etyemez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Hasan Berkay Eyvaz (23) idaresindeki 57 AAC 849 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN