Samsun'da Müstehcenlik Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da Müstehcenlik Operasyonu: 3 Tutuklama

Samsun\'da Müstehcenlik Operasyonu: 3 Tutuklama

Samsun'da siber polisin düzenlediği müstehcenlik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.03.2024 16:23
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Samsun'da siber polisi tarafından düzenlenen müstehcenlik operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda T.Y.'nin (27) kız çocuklarından şantaj ve tehditle resim aldığı, H.F.'nin (53) müstehcen görüntü paylaştığı, B.U.'nin (54) sosyal medyadan bulduğu çocuklara resim attığı ve M.E.A.'nın (24) ise müstehcen resim alışverişi yaptığını tespit etti. Siber polisinin takibi sonucu yakalanan 4 kişi gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.Y., H.F. ve M.E.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, B.U. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Müstehcenlik Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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