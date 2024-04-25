Samsun'da Müstehcenlik Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Müstehcenlik Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun\'da Müstehcenlik Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen müstehcenlik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İnternet üzerinden çocuk pornosu satışı ilanı veren, kız çocuklarını kandırarak fotoğraf alıp atan ve yaşı küçük kızlara mesaj atan 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.04.2024 14:32
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Samsun'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen müstehcenlik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde müstehcen suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Canik ilçelerinde operasyon düzenledi. İnternet üzerinden çocuk pornosu satışı ilanı veren, kız çocuklarını kandırarak fotoğraf alıp atan ve yaşı küçük kızlara mesaj atan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan D.A.(24), U.G.(20) ve B.Y.(18) bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. B.Y. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, D.A. ve U.G. ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.A. ve U.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Müstehcenlik Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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