Samsun\'da müşteri tarafından işyeri sahibi silahla vuruldu

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Samsun'da çıkan kavgada bir kişi, müşterisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu Karayolu üzeri Beylerce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyeri sahibi S.B., müşterisi olan B.C.A. ile henüz nedeni belirlenemeyen bir konu üzerine tartıştı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine B.C.A., belindeki tabanca ile S.B.'yi yaraladı. Yaralanan işyeri sahibi S.B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli B.C.A. ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

Yaralanan S.B.'nin Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN