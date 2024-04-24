Samsun'da müşteri tarafından işyeri sahibi silahla vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da müşteri tarafından işyeri sahibi silahla vuruldu

Samsun\'da müşteri tarafından işyeri sahibi silahla vuruldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir işyeri sahibi, müşterisi tarafından silahla vurularak yaralandı. Tartışmanın büyümesi üzerine müşteri, işyeri sahibini tabancayla yaraladı. Yaralanan işyeri sahibi hastaneye kaldırılırken, şüpheli teslim oldu. Yaralının durumu ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahale edildikten sonra sevk edildi.

24.04.2024 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da çıkan kavgada bir kişi, müşterisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu Karayolu üzeri Beylerce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyeri sahibi S.B., müşterisi olan B.C.A. ile henüz nedeni belirlenemeyen bir konu üzerine tartıştı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine B.C.A., belindeki tabanca ile S.B.'yi yaraladı. Yaralanan işyeri sahibi S.B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli B.C.A. ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

Yaralanan S.B.'nin Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da müşteri tarafından işyeri sahibi silahla vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
18:47 Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 20:15:51. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da müşteri tarafından işyeri sahibi silahla vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement