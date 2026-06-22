Samsun\'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 650 gram skunk, 352 adet sentetik ecza hap, 163 gram sentetik kannabinoid, 15 gram kokain, 20 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 35 adet fişek de bulundu. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN