Samsun'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun\'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı
22.06.2026 11:53
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Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltında.

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 650 gram skunk, 352 adet sentetik ecza hap, 163 gram sentetik kannabinoid, 15 gram kokain, 20 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 35 adet fişek de bulundu. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Narkotik, Samsun, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

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