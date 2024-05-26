Samsun'da Narkotik Operasyonu: 7 Kilo Skunk ve 80 Gram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Narkotik Operasyonu: 7 Kilo Skunk ve 80 Gram Kokain Ele Geçirildi

Samsun\'da Narkotik Operasyonu: 7 Kilo Skunk ve 80 Gram Kokain Ele Geçirildi

Samsun'da yapılan bir narkotik operasyonunda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 7 kilo 636 gram skunk, 80 gram kokain, 1,27 gram mariano ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

26.05.2024 13:30
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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir araçta yapılan aramada 7 kilo 636 gram skunk, 80 gram kokain, 1,27 gram mariano ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun Ankara karayolu üzerinde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu 34 plakalı otomobili Samsun girişinde durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Tony tarafından araçta arama yapıldı. Araçta ve araçta bukunan T.G.(46) ve S.G.'nin (29) üzerinde yapılan aramalarda, 7 kilo 636 gram skunk, 80 gram kokain, 1,27 gram mariano ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 TL paraya el konuldu. Olayla ilgili T.G. ve S.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Narkotik Operasyonu: 7 Kilo Skunk ve 80 Gram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Narkotik Operasyonu: 7 Kilo Skunk ve 80 Gram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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