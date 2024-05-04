3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada çok sayıda narkotik madde ele geçirildi.

Samsun'da narkotik suçlarla mücadele, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmada bin 210 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca,2 adet kurusıkı tabanca,2 adet ruhsatsız tüfek, 6,50 gram esrar, 0,99 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, 1adet esrarlı sigara,1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı,7 adet tabanca fişeği, 27 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Olaylarla ilgili 21 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - SAMSUN