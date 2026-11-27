Samsun'da narkotik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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