Samsun'da narkotik polisi 3 kişiyi 3 adet ruhsatsız tüfekle yakaladı - Son Dakika
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Samsun'da narkotik polisi 3 kişiyi 3 adet ruhsatsız tüfekle yakaladı

Samsun\'da narkotik polisi 3 kişiyi 3 adet ruhsatsız tüfekle yakaladı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde M.A., R.A. ve F.T.'yi 3 adet ruhsatsız tüfek ve 15 adet tüfek kartuşu ile yakaladı. Yakalanan 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

17.03.2024 16:03
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Samsun'da narkotik polisi 3 kişiyi 3 adet ruhsatsız tüfekle yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde M.A., R.A. ve F.T.'yi 3 adet ruhsatsız tüfek ve 15 adet tüfek kartuşu ile yakaladı. 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da narkotik polisi 3 kişiyi 3 adet ruhsatsız tüfekle yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da narkotik polisi 3 kişiyi 3 adet ruhsatsız tüfekle yakaladı - Son Dakika
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