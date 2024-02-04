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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 23 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 23 kişi yakalandı

Samsun\'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 23 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 217,15 gram metamfetamin, 172 adet sentetik ecza, 2,15 gram kokain, 1,97 gram esrar, 2 adet ecstasy, 2 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 9 bin 100 TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tabanca fişeği ve 8 adet kartuş ele geçirildi. Toplamda 23 kişi yakalanarak adli işlem başlatıldı.

04.02.2024 15:15
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 23 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri ve asayiş şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla narkotik uygulaması düzenlendi. Yapılan aramalarda 217,15 gram metamfetamin,q172 adet sentetik ecza, 2,15 gram kokain,1,97 gram esrar, 2 adet ecstasy, 2 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin100 TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tabanca fişeği ve 8 adet kartuş ele geçirildi. Uyuşturucu suçundan 8 yıl 5 ay, 5 yıl 7 ay 22 gün, 2 yıl 3 ay 2 gün, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi ile mermi bulundurmak ve taşımak suçundan 1 ay 26 gün ve bin 500 TL para cezası bulunan 1 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 23 kişi yakalanarak adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 23 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 23 kişi yakalandı - Son Dakika
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